Вероятный наследник дома Виттельсбахов владеет пивоварней в замке Кальтенберг и является успешным предпринимателем.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Принц Луитпольд Баварский проследил за первой варкой на пивоваренном заводе «Белый Кремль» в Чистополе, после чего направился на игру ЧМ-2018 по футболу между сборными Германии и Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба «Татспиртпрома».

С 1976 года принц Луитпольд возглавляет компанию по производству напитков Kaltenberg International. Он владеет пивным заводом в замке Кальтенбург, в котором живет вместе со своей семьей. Принц является вероятным наследником дома Виттельсбахов, правившего Баварией с 1180-го по 1918 год.

В сентябре 2017-го принц как управляющий партнер компании König Ludwig International и генеральный директор АО «Татспиртпром» Ирек Миннахметов подписали соглашение, предоставляющее татарстанской компании право на производство и реализацию баварских пивных брендов в России и Татарстане.

Игра чемпионата мира по футболу между национальными командами Германии и Южной Кореи начнется на стадионе Kazan-Arena сегодня в 17 часов.