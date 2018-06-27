На грант Минобрнауки РТ по поддержке инновационных площадок подано 129 заявок

По итогам конкурса будет отобрано 32 организации, которые получат от 500 тыс. до 1 млн рублей.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На грант Минобрнауки Татарстана «Создание и поддержка региональных инновационных площадок» подано 129 заявок. На конкурсной основе будут отобраны 32 организации, сообщает пресс-служба министерства.

Республиканский экспертный совет уже провел экспертизу работ грантосоискателей. На очном этапе соискателям предстоит защитить свои проекты.

В конкурсе принимают участие региональные инновационные площадки двух видов. В частности, государственные организации высшего, профессионального и дополнительного профессионального образования педагогического профиля. Также на грант претендуют государственные и муниципальные организации, которые ведут деятельность по программам дошкольного, общего, дополнительного образования детей.

Сумма гранта составит от 500 тыс. до 1 млн рублей.