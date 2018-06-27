Глава Росмолодежи поздравил челнинцев с Днем молодежи

В Автограде действуют четыре молодежных центра и 26 подростково-молодежных клубов.

(Набережные Челны, 27 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Глава Росмолодежи Александр Бугаев прислал жителям Набережных Челнов видеопоздравление ко Дню молодежи.

Сегодня, 27 июня, в России официально отмечается День молодежи. Впервые его провели в 1958 году, в 2018-м празднику исполняется 60 лет. В Набережных Челнах основные торжества пройдут в субботу, 30 июня, на майдане парка Прибрежный. В 2013 году Автоград был признан лучшим городом России по организации и проведению Дня молодежи и выиграл конкурс Росмолодежи.

В городе проживают 120 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. В Автограде действуют четыре молодежных центра, 26 подростково-молодежных клубов, экстрим-парк, 13 хоккейных кортов и четыре учреждения, специализирующихся на молодежной психологии и трудоустройстве. Активистам молодежных общественных движений ежегодно вручают 20 именных стипендий мэра города, десять премий предназначены для работающих в сфере молодежной политики.

Накануне праздника челнинская молодежь начала получать видеопоздравления от известных людей. Первым свое обращение прислал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

«Настоящий молодой человек никогда не стареет душой. Желаю вам всегда оставаться задорными и креативными патриотами России», – сказал он, обращаясь к челнинцам.