Александр Шадриков планирует проникнуться атмосферой ЧМ-2018 и посмотреть на игру, по его мнению, одних из фаворитов мундиаля.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков посетит матч между сборными Германии и Южной Кореи, который пройдет сегодня в Казани в рамках чемпионата мира по футболу — 2018. Корреспондент ИА «Татар-информ» встретил министра в Центре выдачи паспорта болельщиков.

На вопрос, почему было принято решение посетить именно этот матч мундиаля, Шадриков отметил, что считает команды-участницы сегодняшнего матча фаворитами. «Соответственно, интересно проникнуться атмосферой того грандиозного мероприятия, которое проходит сегодня в городе Казань», — отметил он.

По словам министра, на сегодняшний матч он идет «просто посмотреть на игру», а болеет за сборную России.

Сборная Германии встретится с командой Южной Кореи на стадионе «Казань Арена» сегодня, 27 июня, в 17:00.