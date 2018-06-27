Рекомендуем
Фото: Михаил Захаров
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков посетит матч между сборными Германии и Южной Кореи, который пройдет сегодня в Казани в рамках чемпионата мира по футболу — 2018. Корреспондент ИА «Татар-информ» встретил министра в Центре выдачи паспорта болельщиков.
На вопрос, почему было принято решение посетить именно этот матч мундиаля, Шадриков отметил, что считает команды-участницы сегодняшнего матча фаворитами. «Соответственно, интересно проникнуться атмосферой того грандиозного мероприятия, которое проходит сегодня в городе Казань», — отметил он.
По словам министра, на сегодняшний матч он идет «просто посмотреть на игру», а болеет за сборную России.
Сборная Германии встретится с командой Южной Кореи на стадионе «Казань Арена» сегодня, 27 июня, в 17:00.
Следующая новость
Марат Ахметов поблагодарил Азнакаевский район за высокие достижения в производстве молока.
По итогам конкурса будет отобрано 32 организации, которые получат от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Инспекторы ГИМС прошлись рейдом по популярным местам купания в Казани.
Отборочная комиссия под руководством киноведа Сергея Лаврентьева на следующей неделе назовет список фильмов, прошедших в финал фестиваля.
Для выступлений на форуме приглашены эксперты банка, связанные с различными компетенциями.
ГУ МЧС России по РТ напоминает гражданам о правилах поведения в непогоду.
В Казанском Кремле прошла встреча Президента республики с руководством немецкой компании Wermuth Asset Management.
В Автограде действуют четыре молодежных центра и 26 подростково-молодежных клубов.
В январе 33-летний мужчина без разрешения устроил охоту в Верхнеуслонском районе республики.
Каждый вопрос тех, кто пришел на личный прием, Ренат Тимерзянов взял под личный контроль.
Игроки сборной Аргентины по футболу не переживают, что из окон их отеля в Казани виден огромный портрет португальского футболиста Криштиану Роналду.
Суд назначил 29-летней жительнице Бавлинского района республики наказание в виде трех лет условно.
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора возглавила Роза Салихова, директором Тлянче-Тамакского дома-интерната назначена Лилия Хусаинова.
Вся инфраструктура, кроме ограждений, сохранится и будет адаптироваться под городские праздники.
Вероятный наследник дома Виттельсбахов владеет пивоварней в замке Кальтенберг и является успешным предпринимателем.
Обязательный ежемесячный платеж за соципотечное жилье в 2018 году составит чуть больше 4000 рублей.
Александр Шадриков планирует проникнуться атмосферой ЧМ-2018 и посмотреть на игру, по его мнению, одних из фаворитов мундиаля.
27 июняБанк «Аверс»: молодые родители в качестве первоначального взноса могут использовать средства материнского капитала
27 июня«Пусть твои ворота будут распахнуты для счастья»: вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов стал гостем первого в своем родовом селе Сабантуя