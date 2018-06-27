В пригородных поездах и на станциях Татарстана пройдет день пассажира

Пассажиры смогут высказать предложения по организации пригородных железнодорожных перевозок.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В пригородных поездах, курсирующих по Татарстану, 28 июня пройдет «День пассажира», сообщает Миндортранс РТ.

Акция будет организована в поездах № 6102 сообщением Канаш – Казань и № 6371/6379 Ижевск – Вятские Поляны.

День пассажира также состоится на станциях Зеленый Дол (с 14.00 до 16.00) и Вятские Поляны (с 11.00 до 12.00).

Все желающие смогут задать интересующие вопросы и высказать предложения по организации пригородных железнодорожных перевозок.