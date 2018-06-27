Окончен прием заявок на участие в фестивале мусульманского кино

Отборочная комиссия под руководством киноведа Сергея Лаврентьева на следующей неделе назовет список фильмов, прошедших в финал фестиваля.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Окончен прием заявок на участие в XIV Казанском международном фестивале мусульманского кино (КМФМК), сообщает оргкомитет фестиваля.



В этом году на фестиваль поступило рекордное количество заявок из 56 стран мира. Среди них – представители Азербайджана, Армении, Алжира, Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Великобритании, Египта и других стран.



От кинематографистов Татарстана поступило 30 игровых фильмов, включая анимационные ленты. Отборочная комиссия под руководством киноведа Сергея Лаврентьева на следующей неделе назовет список фильмов, прошедших в финал фестиваля.



Сам фестиваль мусульманского кино пройдет с 4 по 10 сентября. Впервые основная программа будет демонстрироваться в кинотеатре Grand Cinema 3D Port Cinema в развлекательном комплексе «Ривьера». Параллельная программа пройдет в кинотеатре «Мир».



Впервые в рамках кинофестиваля состоится Форум руководителей международных кинофестивалей с представителями киноменеджеров из Италии, Великобритании, Швейцарии, Египта и других стран.