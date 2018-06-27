Государственный музей РТ: Поток туристов во время ЧМ-2018 увеличился в два раза

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Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Поток иностранных туристов в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан увеличился в два раза, однако не только из-за чемпионата мира по футболу. Об этом в городском пресс-центре мундиаля в Казани рассказала директор музея Розалия Нургалеева.
«Казань в принципе очень интересна туристам. А Казанский Кремль является своего рода центром притяжения для гостей города», — объяснила специалист.
По ее словам, иностранным туристам очень интересны русский авангард, портреты царей и творчество Айвазовского.
«Европейцы, может быть, даже знают русский авангард лучше, чем наши россияне. Тем не менее им интересна наша колоссальная коллекция. История России вообще большой интерес вызывает. Очень интересен иностранцам Айвазовский. И, конечно, портреты наших царей всегда привлекают иностранцев», — отметила директор музея.
По словам Розалии Нургалеевой, без внимания не остаётся и древнерусское искусство, представленное в музее.
«Что интересно, когда мы выкладываем на портал, например,наше древнерусское искусство, первые, кто отзываются — это восточные люди. Жители Китая очень просят побольше выставлять на наш портал древнерусского искусства», — отметила эксперт.
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