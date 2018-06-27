Путин вручил госнаграды Шамилю Тарпищеву и Владимиру Чагину

Выходцы из Татарстана получили ордена III степени «За заслуги перед Отечеством».

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды Российской Федерации президенту Федерации тенниса РФ и почетному гражданину Казани Шамилю Тарпищеву, а также директору «КАМАЗ-Автоспорт» Владимиру Чагину. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Глава государства наградил Тарпищева и Чагина орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени — за большой вклад в развитие социально-экономического, культурного, научно-производственного потенциала России и активную общественно-политическую деятельность.

Помимо выходцев из Татарстана ордена, знаки отличия и знаки о присвоении почетных званий за выдающиеся достижения в науке, культуре, образовании, медицине, сельском хозяйстве, производственной деятельности получили более тридцати россиян. В числе награжденных — первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, путешественник Федор Конюхов, пианист Денис Мацуев, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков и первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон.