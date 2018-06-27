В Татарстане появился фонд для обманутых дольщиков

Исполнительным директором фонда назначен сотрудник Республиканского фонда поддержки Иван Новиков.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Татарстане основали Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Информация об этом опубликована на сайте Федеральной налоговой службы.

Фонд был зарегистрирован 20 июня в Казани по адресу: ул. Вишневского, д. 26. Учредителем организации указано Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана.

Исполнительным директором фонда, сокращенно именуемого ФПД, стал сотрудник Республиканского фонда поддержки Иван Новиков.