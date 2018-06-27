Дворовая команда футболистов «Эверест» получила возможность попасть на ЧМ-2018 благодаря своим спортивным успехам.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Дворовая команда юных футболистов «Эверест» из Высокогорского муниципального района Татарстана посетит матч чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными Германии и Южной Кореи, который состоится в Казани сегодня. Ребята получили такую возможность в качестве поощрения за успехи на футбольном поле.

Юные спортсмены вместе с тренерами команды Станиславом Тюриным и Александром Петуховым посетили Центр выдачи Fan ID, где получили необходимые для прохода на матч паспорта болельщиков.

Багрузов Данис, который играет в команде уже пять лет, поделился своими эмоциями с корреспондентом ИА «Татар-информ». «Я очень рад, что представилась такая возможность попасть на чемпионат мира. Я думаю, что об этом мечтает каждый, потому что вся страна живет футболом», — рассказал он.

По его мнению, сборной Германии удастся повторить свой успех на чемпионате мира по футболу в 2014 году, и она снова станет чемпионом. А сегодня юный спортсмен будет не только болеть за Германию, но и постарается поддерживать сборную Южной Кореи.

«Маленькие дети всегда мечтают о чем-то. Например, ребята мечтали попасть на матч с участием чемпионов мира. Это дети, которые уже в течение нескольких лет показывают высокие результаты на первенстве Татарстана по футболу и на турнире „Кожаный мяч“. Поэтому их отобрали и их мечта осуществилась. Надеюсь, смотря на своих взрослых коллег, они тоже вырастут профессиональными футболистами», — отметил начальник отдела молодежи и спорта исполкома Высокогорского района Нафис Миннебаев.

По его словам, невозможно передать эмоции ребят, когда они узнали о поездке на матч. «Мне кажется, они все еще до конца не могут поверить в это. Им еще нужно зайти на стадион, увидеть этот ажиотаж и тогда они уже поверят, что попали совершенно в другой мир. Потому что там совсем другая атмосфера, они запомнят это на всю жизнь», — считает Нафис Миннебаев.

За последние пару лет футболисты 2005-2006 года рождения неоднократно становились победителями и призерами открытых муниципальных и республиканских турниров. Так, «Эверест» стал участником финального этапа республиканского турнира «Кожаный мяч» в 2016 году и победителем зонального этапа этого же турнира в 2017 году. Кроме того, ребята являются полуфиналистами Кубка Республики Татарстан по мини-футболу 2017 года и бронзовыми призерами первенства РТ по мини-футболу 2018 года.