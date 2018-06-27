Россиянам пообещали введение лимита на расчет наличными

Глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров заявил о неизбежности введения ограничения максимальной суммы наличных средств для физлиц.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В России неизбежно введут ограничение на максимальную сумму наличных средств, которой смогут рассчитываться физические лица. Об этом предупредил руководитель «Русфинанс банка» Сергей Озеров, сообщает РИА Новости.

Еще в 2012 году было внесено законодательное предложение определить максимальный порог расчета физлиц наличными в 600 тыс. рублей, но оно не было принято, рассказал банкир.

В этом году первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться к этой идее, однако позже заявил, что в ближайшие два года она не будет реализована.

В некоторых европейских странах, например, в Италии, нельзя расплатиться наличными на сумму более 1 тыс. евро, напомнил Озеров.

«Мы к этому тоже придем, это вопрос времени», – заключил глава «Русфинанс банка».