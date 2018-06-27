Почти 350 призывников из Татарстана пополнят ряды Вооруженных сил РФ

Всего за время призывной кампании в военные части отправятся 3,2 тысячи призывников.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Александр Елисеев). 346 призывников из Татарстана пополнят ряды Вооруженных сил РФ — в Казани на сборном пункте РТ для них организовали торжественные проводы. Всего на службу отправятся 3,2 тысячи молодых ребят.

«Служба в армии — это всегда испытание для молодых людей. Мы можем гордиться нашими солдатами — они успешно справляются с поставленными перед ними задачами. Наши призывники служат по всей России. От командиров боевых частей о них поступают только хорошие отзывы как об ответственных и исполнительных. Надев военную форму — не осрамите честь мундира», — сказал военный комиссар РТ Сергей Погодин.

На данный момент на службу в различные рода войск отправлены 1,6 тысячи татарстанцев. Среди них 319 водителей категории «С», 23 водителя «БТР-80», 15 стрелков-парашютистов, 8 механиков-водителей плавающих гусеничных тягачей и 1 водитель категории «Д».

346 новобранцев отправятся в воинские части Восточного и Южного военных округов. Наибольшее число призывников пополнят ряды Сухопутных войск в Чите.

«Отец служил, дед служил, и я решил, что тоже хочу служить. Сам пошёл в военкомат, прошёл медкомиссии. Хотел в спецназ, но меня отправили в морскую пехоту, в Севастополь. Все хотим уже туда уехать — задержались на призывном пункте», — рассказал призывник из Набережных Челнов Равиль Баскаков.