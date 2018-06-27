Медведев предложил обсудить продление контрсанкций

Глава правительства поручил Минэкономразвития подготовить предложения о введении ответных мер на пошлины США на сталь и алюминий.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Власти России рассмотрят вопрос о продлении контрсанкций на 2019 год. Об этом на совещании по вопросам международной торговли заявил Премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров сохраняют силу. С учетом принятых ранее решений в ЕС и некоторых других странах эти меры могут продлить на следующий период — 2019 год, отметил премьер.

Кроме того, Россия планирует принять ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий. Предложения о контрмерах подготовит Министерство экономического развития России.

По словам Медведева, введенные ограничения носят дискриминационный характер и не могут оставаться без последствий. Страны Евросоюза и КНР уже сделали ответные шаги, России тоже нужно об этом задуматься, заявил Медведев.