Владислав Курбатов назначен генеральным директором торговой сети «Перекресток»

Владислав Курбатов ранее занимал должность операционного директора торговой сети.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Амстердам, 27 июня 2018 года — X5 Retail Group («X5» или «Компания»), одна из крупнейших продуктовых розничных компаний в России (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: «FIVE»), объявляет о назначении Владислава Курбатова генеральным директором торговой сети «Перекресток».

Владислав Курбатов ранее занимал должность операционного директора торговой сети. До прихода в «Перекресток» в 2015 году Владислав более 10 лет руководил операционной деятельностью компании «О’КЕЙ». Владислав окончил Ленинградское высшее военно-топографическое училище.

Владимир Сорокин, возглавлявший торговую сеть «Перекресток» с 2014 года, принял решение покинуть Компанию. До 15 июля он останется в компании, чтобы обеспечить плавную передачу дел.

Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор Х5 Retail Group, заявил:

«Формат супермаркетов достиг отличных результатов под руководством Владимира, я благодарю его за его активную работу в Х5 Retail Group и желаю успехов в будущих начинаниях. Владислав присоединился к команде „Перекрестка“ на первоначальном этапе трансформации формата в качестве операционного директора и внес огромный вклад в развитие „Перекрестка“, в частности, в разработку текущего CVP, повышение эффективности процессов в магазине и улучшение клиентоориентированности сети. На новой должности перед Владиславом стоит задача укрепления и дальнейшего развития успеха торговой сети».