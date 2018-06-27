Клиенты Tele2 могут посетить мобильную клинику

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Tele2 запустила инновационный проект в области цифровой медицины. Ее партнером стала компания DOC+, один из ключевых игроков этого рынка. В течение месяца клиенты Tele2 смогут советоваться с любыми врачами службы бесплатно, затем стоимость безлимитных консультаций составит всего 5 рублей в день.
Приложение DOC+ — это мобильная клиника в смартфоне. Его запуск для клиентов Tele2 отражает бизнес-стратегию lifestyle enabler, направленную на создание нетелеком-сервисов в партнерстве с лидерами рынка из других отраслей. Приложение станет идеальным решением для тех, кто нуждается в помощи врача, когда традиционные медицинские центры и клиники недоступны. Оперативная консультация может понадобиться во время поездки на дачу и путешествия за границу.
Tele2 предлагает клиентам подписаться на сервис телемедицины и советоваться с врачами службы на выгодных условиях. Подписка дает право на неограниченное число и время онлайн-консультаций с врачами DOC+. В первый месяц сервисом можно пользоваться бесплатно, затем услуга стоит 5 руб. в день. Вне специального предложения Tele2 и DOC+ консультация педиатра и терапевта мобильной клиники стоит 499 рублей, а рекомендация специалиста узкого профиля — 799 рублей.
Благодаря сервису пользователь выбирает время и способ связи с врачом DOC+: чат, аудио- или видеозвонок. Клиент не ограничен во времени «приема»: он может задавать специалисту сколько угодно вопросов. Педиатры и терапевты DOC+ отвечают оперативно и дают консультации круглосуточно. Онлайн-формат позволяет отправлять врачу любые исследования. Виртуальная медицинская карта содержит информацию о предыдущих анализах и рекомендациях.
Приложение DOC+ доступно в Google Play и AppStore. Подписаться на сервис можно, отправив SMS с текстом «Да» на 2375. Для отключения услуги следует написать «Стоп» на тот же номер или воспользоваться «Личным кабинетом».
Надежда Шевцова, директор по новым бизнесам Tele2:
«Область телемедицины динамично развивается. По прогнозам экспертов, мировой рынок этих услуг в 2021 году вырастет до 55 млрд долларов, а к 2025 году — до 78 млрд долларов. Tele2 учитывает самые инновационные тренды при запуске онлайн-сервисов. Мы выбрали партнерство с одним из лидеров российского рынка цифровой медицины, который имеет большой опыт в этой области, постоянно совершенствует формат облуживания и имеет в штате высокопрофессиональных специалистов. Супервыгодные условия позволяют нашим клиентам фактически обзавестись семейным доктором или в один клик записаться на „прием“ к специалисту узкого профиля».
Игорь Коноплястый, директор по развитию мобильной клиники DOC+:
«Мы создаем клинику в смартфоне и хотим, чтобы наши клиенты получали качественную медицинскую помощь максимально быстро. Неважно, где вы находитесь — в Москве, Петербурге, Новосибирске или за пределами России. Важно, что вы сможете всегда получить консультацию нашего врача на русском языке и не будете тратить время и нервы на поход в клинику и ожидание в очереди. В качестве партнера мы выбрали Tele2 как компанию, которая, как и мы, активно развивает технологическое направление».
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