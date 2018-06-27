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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Камско-Устьинском районе Татарстана мужчина решил переплыть реку и утонул, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение об инциденте на реке Ишимка вблизи поселка городского типа Куйбышевский затон пришло на единый номер вызова экстренных служб накануне поздно ночью.
Как удалось выяснить сотрудникам ЗПСО №1 и ГИМС, компания из трех человек отдыхала на берегу реки. Один из мужчин решил переплыть реку. Возвращаясь обратно к друзьям, 41-летний мужчина не доплыл 30 метров до берега и ушел под воду.
Спасатели с помощью специальных крючков для поисков прочесали дно реки. Около шести утра тело мужчины было найдено. Его вытащили на берег и передали сотрудникам полиции.
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