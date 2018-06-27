Польские власти переписали скандальный закон о Холокосте

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Польские власти изменили закон, который вводил уголовное наказание за распространение идей о вине польской нации в Холокосте. Поправки к документу приняла нижняя палата польского парламента (Сейм), сообщает ТАСС.
Поправки касались отмены уголовной ответственности за публичное обвинение польского народа или государства в причастности к Холокосту. Прежде за это предусматривалось наказание в виде тюремного заключения на срок до трех лет. В документе также фиксировалось наказание за высказывания о причастности польской нации к совершенным Третьим рейхом преступлениям. Кроме того, закон запретил пропаганду в Польше «бандеровской идеологии» и отрицание геноцида на Волыни.
Поправки поддержали 288 депутатов, 25 были против, пятеро воздержались.
Закон, запрещающий пропаганду «бандеровской идеологии» и распространение идей о причастности польской нации к Холокосту, вступил в силу в марте этого года. Его подписал Президент Польши Анджей Дуда две недели назад. Конституционный суд страны не приостановил вступление закона в силу.
Документ раскритиковали Украина, Израиль и США. В частности, Израиль осудил инициативу Варшавы о наказании за фразу «польские лагеря смерти». Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху увидел в этом попытки «отрицания Холокоста». Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя новый польский закон, сказал, что он негативно скажется на свободе слова.
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