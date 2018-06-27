Возводить монолитные стены мечети Джамиг в Набережных Челнах начнут в следующем году

По первоначальному замыслу застройщиков религиозный объект должен был стать украшением Автограда и самой высокой мечетью в Татарстане.

(Набережные Челны, 27 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В следующем году в Набережных Челнах начнут возводить монолитные стены соборной мечети Джамиг. Об этом стало известно в ходе заседания Попечительского совета.

В Набережных Челнах состоялось заседание Попечительского совета строительства Соборной мечети города под председательством мэра Автограда Наиля Магдеева.

По словам имам-мухтасиба Набережных Членов Альфаса хазрата Гайфуллина, на повестке дня стояли несколько вопросов. В том числе с отчетом о деятельности Фонда оказания финансовой поддержки строительству соборной мечети выступил его руководитель Уел Хусаинов.

Он сообщил, что в прошлом году были завершены работы по возведению фундамента — нулевого цикла и цокольного этажа. Стоимость выполненных строительно-монтажных работ составила 23 млн рублей. ООО «Стройтраст» по завершению работ не получило всей заявленной суммы, но согласилось подождать. И чтобы не накапливать долги, в 2018 году было решено строительные работы не проводить.

Однако, как стало известно, в 2019 году работы продолжатся. Планируется возведение монолитных стен мечети и завершение проектных работ, которым понадобилась корректировка из-за того, что проект соборной мечети разрабатывался более 25 лет назад.

Мечеть Джамиг возводится с 1992 года в центре города. На протяжении более двух десятков лет религиозный объект остается долгостроем. Хотя по первоначальному замыслу застройщиков он должен был стать украшением города и своей уникальностью затмить уже имеющиеся в республике мечети. Предполагалось, что Джамиг станет самой высокой мечетью в Татарстане.

Согласно эскизу, высота двух из четырех его минаретов составит 76 метров, в то время как высота минаретов казанской мечети Кул Шариф составляет 58 метров. Мечеть сможет одновременно вмещать до 3 тысяч прихожан. Помимо этого, на площади перед мечетью во время религиозных праздников смогут расположиться до 20 тысяч верующих.