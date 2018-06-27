В Кремле подтвердили встречу Путина с советником Трампа

Президент РФ Владимир Путин встретится сегодня с помощником Президента США Джоном Болтоном.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин примет в Кремле помощника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

«Президент примет Болтона в Кремле, такая беседа сегодня состоится», — передает агентство слова Пескова.

В Кремле также сообщили, что сегодня помощник Трампа встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, помощником Президента России Юрием Ушаковым и руководством Совета безопасности.

Песков не уточнил, какие вопросы будут обсуждаться во время Пескова с Болтоном.

«Давайте дождемся этой встречи. По итогам этого приема Болтона Путиным мы попросим Ушакова кратко проинформировать журналистов», — заметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Известно, что в Москве советник Трампа намерен обсудить вопросы двусторонних отношений, международные проблемы и разоруженческую тематику. Ожидается, что главной темой его встреч станет подготовка саммита России и США. Он может состояться уже в ближайшие недели. Эту информацию подтвердил официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки в своем Twitter.

Джон Болтон занял пост советника американского Президента по национальной безопасности 9 апреля этого года. Экс-заместитель госсекретаря и экс-постпред США при ООН Болтон сменил на этом посту отставного генерала Герберта Макмастера.