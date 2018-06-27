В Агрызе прошел фестиваль современного танца «Дыхание улиц-2018»

Коллективы We dance, «Рокси», Fresh kids из Агрыза и «Хыял» из Ижь-Бобьи приложили максимум усилий для победы.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Агрызе в рамках празднования дня молодежи состоялся зрелищный фестиваль «Дыхание улиц-2018», пишет местная газета «Агрызские вести».

Четыре танцевальных коллектива – We dance, «Рокси», Fresh kids из Агрыза и «Хыял» из села Ижь-Бобья – приложили максимум усилий для победы и исполнили современные танцы с большим мастерством.

В итоге творческого состязания победа досталась команде «Рокси» – Полине Крыловой, Динаре Ахметовой и Аделе Файзуллиной. Им вручили дипломы и кубок.

Неоднократный победитель фестиваля Влад Карабанов из села Шаршады в этом году оказался в составе жюри. Ранее парень принял участие в телепроекте «Ты супер! Танцы» на канале НТВ. Сейчас он учится в Елабуге на хореографа. В этот же день он исполнил танец вне конкурсной программы, публика отблагодарила его бурными аплодисментами.