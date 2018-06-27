В Татарстане за парковку на берегах водоемов штрафуют на три тысячи рублей

С момента операции «Автостоп» сотрудники Минэкологии РТ выявили свыше 150 случаев парковки в водоохранных зонах.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В России парковка автомобилей в водоохранных зонах запрещена. Для физических лиц размер штрафа составляет от 3 до 4,5 тыс. рублей, напоминает пресс-служба Минэкологии РТ.

Для должностных лиц предусмотрен более серьезный штраф – от 8 до 12 тыс. рублей, а для юридических – от 200 до 300 тыс. Впрочем, как отмечают специалисты ведомства, чаще всего оставляют свои авто в водоохранных зонах именно обычные граждане – они стараются подъехать поближе к тому или иному водоему, чтобы отдохнуть.

Ширина водоохранных зон в зависимости от водоема может составлять от 50 до 500 м. Они устанавливаются для защиты воды от загрязнения, а также с целью сохранения водных объектов как мест обитания флоры и фауны.

С момента начала операции «Автостоп» инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана выявили более 150 случаев парковки в водоохранных зонах. Нарушения были зафиксированы на берегах рек Меша, Волга и Кама, а также озер Верхний и Средний Кабан, Чебакса и Изумрудное.

Отсутствие специальных мест для парковки не снимает ответственности с нарушителей, подчеркивают специалисты.