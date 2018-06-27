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С начала лета в Татарстане утонули 20 человек

Татар-информ

27 июня 2018, 13:50

Экономика и финансы

Эксперты назвали самую высокооплачиваемую вакансию в Татарстане

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Кандидату на должность директора по производству на предприятие в Набережных Челнах обещали зарплату в 170 тысяч рублей.

(Казань, июня, «Татар-информ»). Самым дорогим предложением июня в Татарстане стала вакансия директора по производству предприятия в Набережных Челнах. К такому выводу пришли аналитики проекта HeadHunter.

Будущему директору по производству ООО ТД «Автокомпонент» предлагали зарплату в 170 тысяч рублей до вычета НДФЛ. От кандидата требовалось высшее профессиональное техническое образование; опыт работы начальником, директором или замначальника цеха на производственном предприятии от пяти лет; опыт оптимизации производственных процессов и повышения производительности труда. Сейчас эта вакансия на сервисе недоступна.

Также в тройке лидеров дорогих предложений о работе — руководитель группы разработки в Иннополисе с зарплатой от 160 тысяч рублей и финансовый директор в федеральную производственно-торговую компанию с зарплатой от 150 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что среднее вознаграждение, которое предлагали в вакансиях работодатели Татарстана, в июне составило 34,5 тысячи руб. Год назад эта сумма была на 4,5 тысячи рублей меньше. Исследование проводилось HeadHunter с 21 по 26 июня 2018 года.

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