В Елабуге планируется построить два детских сада

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(Елабуга, 27 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабуге планируется начать строительство детского сада на 220 мест. Дошкольное учреждение разместиться в исторической части города, конкретный адрес пока не определен. Об этом на встрече главы района с населением сообщил председатель земельно-имущественной палаты Евгений Петров.
Житель исторической части города Артур Балобонов обратился к Геннадию Емельянову с жалобой на нехватку детских садов в частном секторе города. Как сообщают в земельно-имущественной палате, детский сад будет строиться по федеральной программе. «Сегодня в нижней части города нет свободных площадей, где можно было бы построить детский сад. Как вариант мы рассматриваем территорию школы № 5, но в данном случае придется пожертвовать частью школьной территории», – отметил председатель палаты Евгений Петров.
Также сегодня рассматривается возможность строительства нового детсада на 140 мест по республиканской программе. Он мог бы разместиться на месте детского сада № 6 «Колосок», который также находится в исторической части города. Дело в том, что здание учреждения находится в плачевном состоянии и даже не подлежит капитальному ремонту.
«Здание в очень плохом состоянии, здесь капитальный ремонт не поможет, все нужно отстраивать с нуля. Пока сюда дети ходят, но скоро мы их распределим по другим дошкольным учреждениям», – разъяснил начальник управления образования Ривал Зарипов.
Глава района дал задание вплотную заняться этим вопросом и начать процесс закрытия детсада с последующим сносом.
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