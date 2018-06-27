В Татарстане выросла заболеваемость ОРВИ

За минувшую неделю на территории республики было зарегистрировано 6 тысяч 142 случая заболевания.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). За минувшую неделю в Татарстане существенно выросла заболеваемость ОРВИ. Если с 11 по 17 июня количество заболевших составило 4 тысячи 292 человека, то в период с 18 по 24 июня их число увеличилось до 6 тысяч 142 человек.

На данный момент уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями ниже эпидемического порога на 43,1 процента, уточняют в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.