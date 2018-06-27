Офтальмолог из Буинска овладела татарским для общения с пациентами

Врач Буинской ЦРБ Наталья Никитина выучила татарский язык, чтобы правильно понимать жалобы больных.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Врач-офтальмолог Буинской центральной районной больницы Наталья Никитина выучила татарский язык для общения с пациентами, сообщает «Татарстан-24».

Выпускница Чебоксарского медицинского института является одним из самых востребованных специалистов Буинской ЦРБ. В день к ней за помощью обращаются до 50 пациентов.

Офтальмолог пояснила, что знание татарского языка необходимо, чтобы верно понимать жалобы больных.

Никитина также назвала наиболее частые у жителей района глазные заболевания. Люди преклонного возраста страдают от катаракты и глаукомы, а среди молодежи распространена близорукость.