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Татар-информ

27 июня 2018, 13:36

Общество

Офтальмолог из Буинска овладела татарским для общения с пациентами

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Врач Буинской ЦРБ Наталья Никитина выучила татарский язык, чтобы правильно понимать жалобы больных.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Врач-офтальмолог Буинской центральной районной больницы Наталья Никитина выучила татарский язык для общения с пациентами, сообщает «Татарстан-24».

Выпускница Чебоксарского медицинского института является одним из самых востребованных специалистов Буинской ЦРБ. В день к ней за помощью обращаются до 50 пациентов.

Офтальмолог пояснила, что знание татарского языка необходимо, чтобы верно понимать жалобы больных.

Никитина также назвала наиболее частые у жителей района глазные заболевания. Люди преклонного возраста страдают от катаракты и глаукомы, а среди молодежи распространена близорукость.

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