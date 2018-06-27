В Казани пройдет чемпионат мира по футболу среди бизнесменов

Помимо столицы Татарстана «TIDA Business Cup 2018» примет Иннополис.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани и Иннополисе с 4 по 6 июля пройдет чемпионат мира по футболу среди болельщиков-бизнесменов «TIDA Business Cup 2018». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Миннулина.

Помимо футбольных матчей бизнесмены примут участие в круглом столе «Invest Tatarstan», посетят особую экономическую зону «Алабуга», территорию КИП «Мастер».

«В Казань во время чемпионата мира прибывают бизнес-миссии из разных стран, многие встречаются с руководством Татарстана, где мы обсуждаем проекты разного рода. Мы предлагаем им ознакомиться с инвестиционным потенциалом республики, поиграть в футбол самим и попробовать учесть какие-то свои деловые интересы», – отметила Миннулина.

