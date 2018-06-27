Пляж в Бавлинском районе РТ не прошел проверку на безопасность

По данным Роспотребнадзора, качество воды в водоеме не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Пляж в Бавлинском районе РТ закрыт для купания. По данным Роспотребнадзора на 26 июня, качество воды в водоеме не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

На данный момент эксплуатирующей организации направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания, сообщили в пресс-службе ведомства.