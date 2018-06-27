Качаловский театр закроет сезон уличным концертом на Баумана

Накануне летнего расставания на площадке перед входом в театр зрителей ждет встреча с ведущими артистами Качаловского.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Казанский академический русский Большой драматический театр им. В. Качалова закроет 227-й сезон концертом в формате open air на главной туристической улице города – Баумана. Об этом сообщила агентству пресс-секретарь театра.

В полдень 1 июля качаловцы приглашают поклонников своего творчества и заядлых театралов на площадку перед входом в театр (здание по адресу: Баумана, 48). Накануне летнего расставания гостей праздника ждет встреча с ведущими артистами, которые исполнят любимые песни, стихи, танцы и попрощаются со зрителями до следующего сезона.

Как ранее сообщало агентство, 228-й театральный сезон в Качаловском театре откроется 14 сентября с музыкальной комедии Бомарше «Безумный день или женитьба Фигаро» в постановке Александра Славутского.