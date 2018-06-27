Команда «КАМАЗ-мастер» покажет на Дне молодежи в Набережных Челнах новую программу

На фирменной площадке команды будет представлена уникальная выставка спортивных грузовиков «КАМАЗ».

(Набережные Челны, 27 июня, «Татар-информ»). Гонщики «КАМАЗ-мастера» покажут на Дне молодежи в Набережных Челнах новую программу, сообщает пресс-служба команды.

Камазовские гонщики обещают устроить грандиозное шоу 30 июня на Дне молодежи. Оно будет посвящено не только молодежному празднику, но и 30-летнему юбилею спортивной команды «КАМАЗ-мастер».

На фирменной площадке будет представлена уникальная выставка спортивных грузовиков «КАМАЗ», демонстрирующая эволюцию спортивной техники с момента основания команды в 1988 году, и презентация нового спортивного болида.

Спортсмены также покажут динамические скоростные проезды, дрифт-шоу на многотонных грузовиках и прыжок «КАМАЗа» через трамплин, которые на своих автомобилях исполнят Эдуард Николаев и Айрат Мардеев.