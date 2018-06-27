В Казанском Кремле прозвучала исламская, христианская и буддийская музыка

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Казанском Кремле в исполнении артистов Государственного камерного хора Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой прозвучала музыка разных религий и конфессий. Пушечный двор принял заключительный концерт уже ставшего традиционным для Татарстана Фестиваля духовной музыки «Музыка веры».
Концепция фестиваля — звучание музыки разных конфессий в крупнейших туристических и паломнических центрах Татарстана. Открылась программа уже седьмого по счету фестиваля 20 мая, в Болгаре, концертом «Музыка ислама». 12 июня, в день национального праздника, в Свияжске была представлена программа «Православная музыка».
«Не счесть национального и конфессионального разнообразия музыки, представленной на фестивале, — отметила Миляуша Таминдарова. — Этот фестиваль являет собой уникальный симбиоз того, что называется толерантностью. Он учит людей тому, как пустить в сердце чужую интонацию, чужую веру. Тогда она становится родной и близкой. И особенно дорого нам то, что мы сейчас находимся в таком роскошном историческом интерьере, и который год мы благодарим Кремль».
В Казанском Кремле была исполнена духовная музыка разных религий и песни народов мира в оригинальных аранжировках. Участие в концерте приняли известные татарстанские артисты — Радик Салимов, Алина Шарипжанова и Ильгиз Шайхразиев. Открывала программу «Коронационная месса» Генделя, прозвучали еврейская песнь земли «Адама ве-шамаим» и тибетская медитация «Звуковая волна». Финальным аккордом концерта стала песня Давида Тухманова «Как прекрасен этот мир».
«В этом году на фестивале выступают именно татарстанские артисты, но услышать можно и тибетские чаши, и африканские барабаны, и армянский дудук, и цимбалы, импровизации, медитации, — рассказала музыкальный руководитель фестиваля „Музыка веры“ Лада Лабзина. — На фестивале можно услышать фрагмент из хореографического спектакля о Булгарских садах Радика Салимова, этнические миксы, специально созданные для фестиваля. „Музыка веры“ уникальна как раз специально написанными для фестиваля аранжировками, созданными сложными композициями, и седьмой фестиваль не стал исключением».
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