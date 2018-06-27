Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии

Силуанов пообещал учитывать накопленную индексацию при выходе работающих пенсионеров на пенсию.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Правительство России не считает целесообразным индексировать пенсии работающих пенсионеров в рамках пенсионной реформы, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова.

Работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с прогнозами правительства, отметил Силуанов, выступая в Совете Федерации.

При выходе на пенсию вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете пенсионера, заявил министр.

По словам Силуанова, такая концепция имеет основания, потому что растут реальные доходы, и изменение данного подхода в настоящий момент не является целесообразным.