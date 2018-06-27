В Великобритании мужчина украл у фирмы 500 тысяч долларов и купил на них породистых котов

На содержание животных директор строительной фирмы также брал средства из бюджета организации.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Великобритании мужчина ограбил фирму, в которой работал, и купил на похищенные средства породистых котов и средства ухода за ними, сообщили «Известия».

Финансовый директор строительной компании выкрал у организации 500 тысяч долларов. Отмечается, что на содержание животных также шли средства из бюджета фирмы.

Полиция заинтересовалась мужчиной после сообщения сотрудников компании. В результате обвиняемого осудили на четыре года.