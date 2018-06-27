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Фото: mxat.ru
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Известный режиссер Константин Богомолов заявил об уходе из МХТ имени Чехова. В комментарии РИА Новости кинематографист сообщил, что у театра нет связанных с ним планов.
Богомолов пояснил, что он работает по срочному контракту, срок которого заканчивается летом. По словам режиссера, новое руководство не захотело продлевать с ним контракт. «У МХТ нет планов, связанных с моей режиссерской деятельностью», — сказал Богомолов.
Художественным руководителем театра является Сергей Женовач. На этом посту он сменил скончавшегося 12 марта режиссера Олега Табакова.
Константин Богомолов работал в МХТ в течение шести лет. Его первым спектаклем стало «Событие» по Владимиру Набокову. Также он выступил в качестве режиссера в «Идеальном муже» по Оскару Уайльду, «Карамазовых» по Достоевскому, «Мушкетерах» (Александр Дюма), «Драконе» по Евгению Шварцу.
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