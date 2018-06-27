В Татарстане жительницам пгт будут платить за рождение ребенка

Теперь выплаты положены не только сельчанкам, но и жительницам поселков городского типа.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Правительство РТ включило в число получателей единовременной выплаты за рождение ребенка жительниц поселков городского типа. Соответствующее постановление Премьер-министра РТ Алексея Песошина размещено на официальном портале правовой информации.

Теперь единовременную выплату за рождение ребенка могут получить не только сельчанки, но и жительницы поселков городского типа. Так, за рождение первого ребенка женщинам младше 25 лет выплатят 50 тыс. рублей. При рождении третьего ребенка женщины младше 29 лет получат 100 тыс. рублей.

Для получения выплат необходимо обратиться в республиканский центр материальной помощи по месту жительства.