Поезд с корейскими и немецкими болельщиками прибыл в Казань

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). За 6 часов и 15 минут до начала матча чемпионата мира по футболу Германия — Южная Корея на «Казань Арене» на ж/д вокзал Казань-1 прибыл поезд с поклонниками двух сборных. Вряд ли они ожидали такой теплой встречи уже на вокзале.
Как и год назад во время Кубка конфедераций, РЖД выделили специальные бесплатные поезда для поездок футбольных болельщиков между городами, где проводятся матчи. На ЧМ-2018 РЖД выделили 116 дополнительных поездов. Только 24 июня было отправлено 45 поездов с болельщиками, таковых оказалось 26 тысяч.
На сегодня в Казань в ходе мундиаля поездами прибыли уже 17 тысяч человек, рассказал представитель местного отделения Горьковской ж/д Андрей Темнов.
Железнодорожники хорошо подготовились к чемпионату: среди многочисленных дополнительных мер, принятых РЖД в преддверии ЧМ-2018, — возможность авторизации в Wi-Fi сетях на ж/д вокзалах городов-организаторов по номеру проездного документа. Это очень удобно, прежде всего, иностранцам, большинство из которых вряд ли заранее запаслись российскими сим-картами. Обычная практика — это подключение к беспроводной сети по номеру мобильного телефона. Подключиться к беспроводному Интернету можно за четыре часа до отправления поезда и четыре часа после прибытия на вокзал.
Двухэтажный поезд Москва – Казань, привезший болельщиков в столицу республики, состоит из 14 вагонов, в каждом из которых — 64 места. На нем в Казань прибыли порядка 600 человек. Больше всего среди них было немцев, корейцы явно уступали европейцам по количеству. Немало было россиян, попадались и грузины.
Корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось прямо на перроне вокзала пообщаться с болельщиком сборной Германии — герром Гансом Дитрихом, зубным врачом из Дуйсбурга. Прежде всего Дитрих, побывавший на играх своей команды в Москве и Екатеринбурге, отметил небывало теплую атмосферу на российском чемпионате мира.
«Я не пропускаю финальные стадии ЧМ с 1994 года, но нигде не встречал такого массового радушия. Правы те люди, что заранее говорили о том, как Россия здорово проведет свой ЧМ. Лично я не вижу ни одного повода для критики, все практически идеально организовано. Стадионы великолепны, сам футбол радует. Впервые в жизни проехал на двухэтажном поезде. И тут впечатления самые положительные — чисто, уютно, вкусная пища в вагоне-ресторане, никаких происшествий. Что до сегодняшнего матча, то я уверен, что Германия непременно победит Южную Корею и выйдет в 1/8 финала ЧМ как раз в Казани», — поделился болельщик.
Корейский оппонент герра Дитриха, инженер из Пусана Ким Сон Ли, приехавший в Казань с женой и 10-летним сыном, уверен, что сегодня победит его команда, даже счет назвал — 1:0. В остальном корейский собеседник агентства оказался солидарен с зубным врачом из Дуйсбурга.
«Мне в России все нравится, я был в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, хотя моя команда и потерпела два досадных поражения. Моя семья не ожидала, что в России такие добрые и отзывчивые люди. Всегда готовы помочь, хотя и сложно общаться с моим неважным английским и полным незнанием русского. Зато немало мест, где можно было отведать национальную корейскую кухню. Конечно, она заметно отличается по вкусу от привычной нам дома, но все равно вкусно. А в Ростове-на-Дону я впервые в жизни попробовал вареных раков, очень понравилось. И, главное, организация чемпионата мира в России выше всяких похвал. Да, я помню, что у нас в Корее в 2002 году тоже здорово провели вместе с Японией ЧМ по футболу, но такого масштаба, такого размаха, как в России, — а мне, как инженеру, это хорошо видно — нигде не было. Здорово!» — рассказал Ким Сон Ли.
Матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018 Германия – Южная Корея, группа F, начнется сегодня на «Казань Арене» в 17:00. После двух туров у сборной Мексики 6 очков, Швеции и Германии по 3, у корейцев ни одного.
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