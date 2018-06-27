Россияне взяли кредиты почти на 13 трлн рублей

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). На одного россиянина в среднем приходится 87 тыс. рублей кредита, а общий объем кредитов, выданных населению, достиг 12,8 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Средняя сумма кредита на одного россиянина за год выросла на 12 тыс. рублей, говорится в исследовании.
Самый большой объем займов у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа — 217 тыс. рублей, в Ханты-Мансийском АО — 196 тыс. рублей, в Тюменской области — 125 тыс. рублей. Меньше всего кредитов берут жители Крыма, Севастополя и Чечни — от 10 до 18 тыс. рублей.
Объем кредитов увеличивается за счет снижения процентных ставок, вслед за снижением ставки Центробанка. Однако ставки ЦБ все еще больше, чем в Европе, и нагрузки по обслуживанию население кредитов в будущем могут вырасти, отметили аналитики.
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