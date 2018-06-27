Магазин «Казанский кучтэнэч» назвал самые популярные сладости у болельщиков ЧМ-2018

В городском пресс-центре Казани сотрудники компании «Вкусная Казань» иностранцам представили традиционные татарские сладости.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Сотрудники магазина «Казанский кучтэнэч» назвали самые популярные сладости у гостей города и болельщиков чемпионата мира по футболу — 2018

«Чаще берут, конечно, шербет. Он готовится здесь, в Казани. Он маленький и удобный. Ну и чак-чак, конечно же. Вообще у нас еще есть интересные татарские чаи с названиями героев татарских сказок. Болельщиков приходит много! Из Австралии, Польши, Колумбии. В принципе, вот болельщики всех стран, которые у нас играли, к нам приходили», — рассказала руководитель проекта по разработке и продвижению продукции Гульшахида Оссой.

Сотрудники Комитета развития туризма Казани и компании «Вкусная еда» рассказали иностранным журналистам, где в столице РТ можно приобрести национальную сувенирную продукцию.