Во время ливня в Казани выпало 30 процентов месячной нормы осадков

Рекомендуем
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Во время сильного дождя в Казани за три часа выпало 30 процентов месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра РТ Ирину Трущину.
По данным Комитета внешнего благоустройства, для устранения последствий ливня вечером убирать дороги вышли 32 подметально-уборочные машины и 60 поливомоечных машин.
Интенсивные осадки также оказали повышенную нагрузку на городскую сеть ливневой канализации. По улицам Бондаренко, Мусина, Островского и пр. Победы из-за засора дождеприемных решеток наблюдались случаи скопления воды. Серьезных подтоплений проезжих частей и ограничения движения транспорта удалось избежать, отметили в пресс-службе казанского исполкома.
Прочисткой ливневок занимались четыре аварийные бригады, оснащенные спецтехникой. Кроме того, ливневые решетки расчищали 40 дорожных рабочих.
В Комитет жилищно-коммунального хозяйства поступили 23 обращения по поводу упавших во дворах веток и деревьев. Больше всего обращений пришло от жителей Приволжского и Советского районов. За ночь ветки убрали, а дворы были приведены в порядок, сообщили в Комитете ЖКХ.
Кандидату на должность директора по производству на предприятие в Набережных Челнах обещали зарплату в 170 тысяч рублей.
Врач Буинской ЦРБ Наталья Никитина выучила татарский язык, чтобы правильно понимать жалобы больных.
Теперь выплаты положены не только сельчанкам, но и жительницам поселков городского типа.
Помимо столицы Татарстана «TIDA Business Cup 2018» примет Иннополис.
По данным Роспотребнадзора, качество воды в водоеме не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.
В 39-м комплексе предприимчивые горожане вынесли на улицу проектор, поставили стулья и прямо на торце дома разместили экран.
Накануне летнего расставания на площадке перед входом в театр зрителей ждет встреча с ведущими артистами Качаловского.
Пушечный двор принял финальный концерт фестиваля «Музыка веры».
Для устранения последствий сильного дождя на улицы города вышло почти сто единиц спецтехники.
Пять объектов культурного наследия выставлены для аренды, два на продажу.
Корреспондент агентства пообщался с болельщиками на перроне вокзала.
Зампредседателя Российского союза молодежи Владимир Селин поблагодарил Рустама Минниханова за поддержку проекта.
На праздник приехали более 120 ребят, из них 41 – дети с ограниченными возможностями здоровья.
В городском пресс-центре Казани сотрудники компании «Вкусная Казань» иностранцам представили традиционные татарские сладости.
В медицинском центре расположатся госпиталь, поликлиника, стоматология, медицинский отряд специального назначения и др.
Добровольцы числятся в 203 добровольных дружинах по всей республике.
Заслуженная артистка РТ рассказала о своей миссии посла ЧМ-2018.
Сегодня в татарстанской столице в очередной раз будет действовать «последняя миля».
26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018