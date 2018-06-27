Во время ливня в Казани выпало 30 процентов месячной нормы осадков

Для устранения последствий сильного дождя на улицы города вышло почти сто единиц спецтехники.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Во время сильного дождя в Казани за три часа выпало 30 процентов месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра РТ Ирину Трущину.

По данным Комитета внешнего благоустройства, для устранения последствий ливня вечером убирать дороги вышли 32 подметально-уборочные машины и 60 поливомоечных машин.

Интенсивные осадки также оказали повышенную нагрузку на городскую сеть ливневой канализации. По улицам Бондаренко, Мусина, Островского и пр. Победы из-за засора дождеприемных решеток наблюдались случаи скопления воды. Серьезных подтоплений проезжих частей и ограничения движения транспорта удалось избежать, отметили в пресс-службе казанского исполкома.

Прочисткой ливневок занимались четыре аварийные бригады, оснащенные спецтехникой. Кроме того, ливневые решетки расчищали 40 дорожных рабочих.

В Комитет жилищно-коммунального хозяйства поступили 23 обращения по поводу упавших во дворах веток и деревьев. Больше всего обращений пришло от жителей Приволжского и Советского районов. За ночь ветки убрали, а дворы были приведены в порядок, сообщили в Комитете ЖКХ.