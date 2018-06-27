Минфин: Реальные зарплаты россиян вырастут на 6,3 процента

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Минфин России ожидает рост реальных зарплат российских граждан на 6,3 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова.
Он отметил, что заметно снижение инфляции по сравнению плановыми значениями.
«Мы планировали четыре процента в проекте поправок, в прогнозе учитываем 2,8 процента, рост экономики в текущем году — 2,1 процента, растет большими темпами, помимо промышленного производства, растут и доходы населения. Только рост реальных зарплат в текущем году мы оцениваем в размере 6,3 процента», — сказал глава Минфина.
Он отметил, что с начала 2018 года реальные зарплаты выросли на 9 процентов.
По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата россиян в мае составила 43 тыс. 815 рублей. По сравнению с маем 2017 года она выросла на 9,9 процента, а в январе-мае этого года — на 11,5 процента.
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