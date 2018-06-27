Около тысячи добровольцев охраняют леса Татарстана от пожаров

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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В республике около тысячи человек входят в добровольные пожарные дружины, которые помогают в тушении лесных пожаров. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель ГБУ «Лесопожарный центр» Айрат Ахметов.
В соответствии с планом тушения лесных пожаров при лесничествах созданы 203 добровольные пожарные дружины.
«У нас созданы добровольные пожарные дружины, в которые входят около тысячи человек. Дружины созданы на условиях добровольности. То есть любой желающий в сельской и городской местности может подойти в лесничество, написать заявление на вступление в добровольную пожарную дружину и заключить договор с лесничеством. В случае необходимости их будут вызывать на добровольной основе для тушения лесных пожаров», – рассказал Ахмеров.
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