Около тысячи добровольцев охраняют леса Татарстана от пожаров

Добровольцы числятся в 203 добровольных дружинах по всей республике.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В республике около тысячи человек входят в добровольные пожарные дружины, которые помогают в тушении лесных пожаров. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель ГБУ «Лесопожарный центр» Айрат Ахметов.

В соответствии с планом тушения лесных пожаров при лесничествах созданы 203 добровольные пожарные дружины.

«У нас созданы добровольные пожарные дружины, в которые входят около тысячи человек. Дружины созданы на условиях добровольности. То есть любой желающий в сельской и городской местности может подойти в лесничество, написать заявление на вступление в добровольную пожарную дружину и заключить договор с лесничеством. В случае необходимости их будут вызывать на добровольной основе для тушения лесных пожаров», – рассказал Ахмеров.

