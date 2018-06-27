Эльмира Калимуллина: Я всем сердцем болею за Германию

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина рассказала в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу-2018, что болеет за Германию.
По её словам, любовь к немецкой сборной началась в 2017 году во время Кубка конфедераций.
«Я смотрела матчи и обратила внимание на сборную Германии. Когда я увидела, что сборная Германии начала себя проявлять наилучшим образом, несмотря на то что в их составе была, в основном, молодежь, подумала, что это замечательная перспективная команда», — рассказала Эльмира Калимуллина.
Во время пресс-конференции певица рассказала и о своей миссии посла ЧМ-2018.
«Я всячески мотивирую людей на здоровый образ жизни, прививаю любовь к спорту, к своему здоровью. И вообще забочусь о том, чтобы у людей было желание быть причастными к большому мировому событию», — добавила заслуженная артистка РТ.
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