Эльмира Калимуллина: Я всем сердцем болею за Германию

Заслуженная артистка РТ рассказала о своей миссии посла ЧМ-2018.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина рассказала в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу-2018, что болеет за Германию.

По её словам, любовь к немецкой сборной началась в 2017 году во время Кубка конфедераций.

«Я смотрела матчи и обратила внимание на сборную Германии. Когда я увидела, что сборная Германии начала себя проявлять наилучшим образом, несмотря на то что в их составе была, в основном, молодежь, подумала, что это замечательная перспективная команда», — рассказала Эльмира Калимуллина.

Во время пресс-конференции певица рассказала и о своей миссии посла ЧМ-2018.

«Я всячески мотивирую людей на здоровый образ жизни, прививаю любовь к спорту, к своему здоровью. И вообще забочусь о том, чтобы у людей было желание быть причастными к большому мировому событию», — добавила заслуженная артистка РТ.