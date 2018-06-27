Мясники во Франции просят у властей защиты от агрессивных веганов

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Французская федерация мясников просит у правительства страны защитить их от веганов, бьющих витрины и обливающих магазины искусственной кровью. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на BBC News.
Мясники уверены, что такое поведение воинствующих веганов может сойти за форму терроризма.
«Веганы стремятся навязать большинству людей свой образ жизни или даже свою идеологию. И пытаются уничтожить огромный пласт французской культуры», — поделился с BBC News глава организации Жан-Франсуа Гиярд.
В федерации мясников отмечают, что во многих блюдах традиционной французской кухни используется мясо. Из-за веганов, громящих магазины и призывающих покупателей отказаться от употребления животных в пищу, национальная кухня находится под угрозой.
Веганы во Франции уже не раз проявляли свою ненависть к мясникам. Так, например, в марте во Франции вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете. Среди четырех погибших оказался мясник. После трагедии девушка-веган опубликовала в социальной сети пост о том, что не видит ничего плохого в смерти продавца мяса. По этому факту правоохранительные органы ведут расследование. Женщине грозит лишение свободы на срок до семи лет либо штраф до 100 тысяч евро.
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