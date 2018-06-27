Новак расскажет в Совете Федерации РФ о росте цен на бензин

Сенаторы пригласили министра энергетики на свое пленарное заседание.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Совет Федерации пригласит министра энергетики России Александра Новака на заседание по обсуждению роста цен на топливо, сообщает RT со ссылкой на спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

Сенаторов интересует, как Министерство энергетики РФ планирует решать вопрос роста цен на топливо, пояснила Матвиенко. Кроме того, Новак расскажет о подготовке к осенне-зимнему сезону.

Соответствующее пленарное заседание Совета Федерации пройдет 13 июля.