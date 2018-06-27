Эльмира Калимуллина готова отменить командировку из-за Месси

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Александр Эшкинин
(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина призналась, что ради встречи с Лионелем Мессии готова отменить самолет. Об этом певица рассказала в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу — 2018.
«Я сегодня утром проснулась с мыслью: „А что, если бы мне предложили встретиться с Месси, а мне нужно было бы улетать?“. Так вот, я бы осталась. Потому что это событие, о котором можно рассказывать своим детям. Если вдруг мне посчастливится... Ох!» — поделилась Эльмира Калимуллина.
Сборная Аргентины, за которую выступает именитый футболист, 26 июня обыграла команду из Нигерии со счетом 2:1. Теперь аргентинские футболисты 30 июня в 1/8 финала ЧМ-2018 встретятся со сборной Франции на стадионе «Казань Арена».
На праздник приехали более 120 ребят, из них 41 – дети с ограниченными возможностями здоровья.
В городском пресс-центре Казани сотрудники компании «Вкусная Казань» иностранцам представили традиционные татарские сладости.
В медицинском центре расположатся госпиталь, поликлиника, стоматология, медицинский отряд специального назначения и др.
Добровольцы числятся в 203 добровольных дружинах по всей республике.
Заслуженная артистка РТ рассказала о своей миссии посла ЧМ-2018.
Сегодня в татарстанской столице в очередной раз будет действовать «последняя миля».
Компания намерена выйти на выручку в 638 млрд рублей.
Заслуженная артистка РТ призналась, что мечтает встретиться с именитым футболистом.
Местный житель добыл более 68 кубометров песка и продал его неизвестному покупателю.
Сборная Аргентины в столице Татарстана будет жить в отеле «Рамада».
Инцидент произошел в деревне Багряж-Никольское.
Сейчас в Татарстане жаркая погода сохраняет третий класс пожарной опасности в лесах.
До конца года в трамвайное депо поступит вся партия из 20 трамвайных вагонов рубинового цвета.
Сегодня прокурор РТ Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу прокуратуры района.
Президент Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил работу компании по итогам прошедшего года.
Группа компаний направила 52,6 млрд рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
Инцидент случился вчера в Советском районе на улице Альберта Камалеева.
Инцидент произошел в Советском районе города на улице Альберта Камалеева.
26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018