Эльмира Калимуллина готова отменить командировку из-за Месси

Заслуженная артистка РТ призналась, что мечтает встретиться с именитым футболистом.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина призналась, что ради встречи с Лионелем Мессии готова отменить самолет. Об этом певица рассказала в городском пресс-центре чемпионата мира по футболу — 2018.

«Я сегодня утром проснулась с мыслью: „А что, если бы мне предложили встретиться с Месси, а мне нужно было бы улетать?“. Так вот, я бы осталась. Потому что это событие, о котором можно рассказывать своим детям. Если вдруг мне посчастливится... Ох!» — поделилась Эльмира Калимуллина.

Сборная Аргентины, за которую выступает именитый футболист, 26 июня обыграла команду из Нигерии со счетом 2:1. Теперь аргентинские футболисты 30 июня в 1/8 финала ЧМ-2018 встретятся со сборной Франции на стадионе «Казань Арена».