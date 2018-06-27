(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе на реке Кичуй утонул мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об этом поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне днем.

Заявитель рассказал, что примерно в час дня возле деревни Благодатная 35-летнего мужчину унесло течением реки. Очевидцы попытались отыскать его самостоятельно, но вскоре обратились за помощью к спасателям.

На место инцидента отправились сотрудники Нижнекамского ПСГ и спасатели ЗПСО №3. Сотрудники МЧС обнаружили утонувшего в трех метрах от берега, извлекли из воды и передали полицейским.

ГУ МЧС России по РТ напоминает об общих правилах поведения на воде:

1. Не купайтесь в нетрезвом состоянии.

2. Избегайте купания в одиночку.

3. Воздерживайтесь от купания в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах. Не ныряйте в местах с неизвестной глубиной и рельефом дна.

4. Не доводите себя до перегревания, переохлаждения и переутомления. Не заплывайте слишком далеко.

5. Не подплывайте к моторным, парусным суднам, весельным лодкам, баржам и другим транспортным средствам – это опасно.

6. Не заплывайте за ограничительные знаки мест, отведенных для купания, не взбирайтесь на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы.

7. Не оставляйте детей у воды без присмотра взрослых. Научите их плавать.

Сотрудники МЧС напоминают, что в случае переутомление в воде следует перевернуться на спину, восстановить дыхание и плыть к берегу. Если вы оказались в течении, старайтесь спокойно по нему плыть и выбрать место, где можно приблизиться к берегу. При падении в воду постарайтесь набрать в легкие больше воздуха и принять вертикальное положение. Если вы пытаетесь спасти тонущего человека, следует подплыть к нему, успокоить, велеть ему держаться за ваши плечи и работать ногами, пока вы будете брассом тянуть его к берегу. Если тонущий уходит под воду, постарайтесь поднырнуть под него, захватить левой рукой под колено правой ноги, а ладонью правой руки сильно толкать левое колено спереди и повернуть тонущего к себе спиной. Затем следует пропустить свою руку под мышку правой руки тонущего, захватить его руку и плечо и всплыть с ним на поверхность.

Если произошла беда помните: рядом с вами находятся профессионалы. Не медлите с вызовом помощи.