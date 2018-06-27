ГК «ТАИФ» планирует по итогам 2018 года увеличить выручку на 44 млрд рублей

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Фото: tatarstan.ru
(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Группа компаний «ТАИФ» по итогам 2018 года планирует увеличить выручку на 44 млрд рублей — до 638 млрд. Об этом на пресс-конференции после годового общего собрания акционеров ОАО «ТАИФ» заявил председатель совета директоров компании Рустем Сультеев.
По итогам 2017 года выручка группы компаний «ТАИФ» составила 593,4 млрд рублей, инвестиции в основные фонды — 74 млрд рублей, напомнил Сультеев.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2017 году компания направила 52,6 млрд рублей налоговых платежей и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, в том числе в бюджет РТ — около 17,6 млрд рублей.
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