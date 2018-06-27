В Рыбно-Слободском районе собрались сильнейшие судомоделисты России

В состязаниях участвуют команды из Липецкой, Ростовской, Архангельской, Свердловской, Кировской областей, Стародвинска, сборной Республики Татарстан.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). С 25 июня в Рыбно-Слободском муниципальном районе Татарстана в спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин» проходят всероссийские соревнования по судомоделизму (старшая возрастная группа), пишет газета «Авыл офыклары».

В состязаниях участвуют команды из Липецкой, Ростовской, Архангельской, Свердловской, Кировской областей, Стародвинска, сборной Республики Татарстан и Центра детского творчества Рыбно-Слободского района.



Олимпиада проходит для следующих классов судомоделей: ЕК-1250 – самоходная модель-копия военного корабля; ЕН-1250 – самоходная модель-копия гражданского судна; ЕЛ-1250 – самоходная модель-копия подводной лодки; F2-A – радиоуправляемая модель-копия военного корабля или гражданского судна (длина модели на превышает 900 мм) и другим.



Соревнования продлятся до 30 июня.



