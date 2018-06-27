В Казани появится военный госпиталь нового формата

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Казани возведут военный госпиталь нового формата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника медицинской службы Центрального военного округа полковника Анатолия Калмыкова.
Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы и разработка проекта нового окружного госпиталя.
«Это будет медицинский центр, включающий в себя госпиталь, поликлинику, стоматологическую поликлинику, судебно-медицинскую криминалистическую лабораторию, медицинский отряд специального назначения и центр государственного санэпиднадзора. То есть военнослужащий зашел в поликлинику, его обследовали и при необходимости тут же госпитализировали», — сказал Калмыков.
Он отметил, что благодаря такому центру «уменьшится количество затрат на охрану, лабораторную диагностику, рентген-диагностику».
Калмыков рассказал, что строительство нового госпиталя уже началось в Пензе. На его основе создается типовой проект подобного медучреждения на 150 коек.
«Там учитываются все военные нюансы, такие как резервные койки, установка сегментов передачи данных, обмена информацией, телемедицины, вертолетная площадка», — пояснил начальник медицинской службы Центрального военного округа.
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