ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Казани ограничат движение транспорта из-за матча чемпионата мира по футболу Южная Корея — Германия. Ограничение движения введут с 13.00 до 21.00 сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба мэрии.
Движение транспорта будет ограничено на следующих участках дорог:
ул. С. Хакима, на участке от пр. Ф. Амирхана до ул. Чистопольская;
ул. Чистопольская, на участке от ул. А. Бичурина до пр. Ямашева, при движении от ул. А. Бичурина (за исключением съезда на пр. Ф. Амирхана в направлении ул. С. Хакима);
ул. Чистопольская, на участке от пр. Ямашева до ул. Адоратского, при движении от пр. Ямашева;
пр. Ямашева, на участке от ул. Адоратского до Сибирского тракта;
дублер ул. Гаврилова, на участке от ул. Маршала Чуйкова до ул. Чистопольская;
ул. Академика Арбузова, на участке от ул. Журналистов до пр. Ямашева, при движении от ул. Журналистов.
Ограничения не распространятся на транспортные средства, оборудованные специальными пропусками; машины, которые перевозят пассажиров и багажа на маршрутах спортивных соревнований, экстренные и оперативные службы, а также велосипеды.
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