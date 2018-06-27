В Альметьевском районе в пожарном водоеме утонул мужчина

Инцидент произошел в деревне Багряж-Никольское.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Альметьевском районе в предназначенном для пожаротушения водоеме утонул мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в деревне Багряж-Никольское утонул 56-летний местный житель.

Извлечь тело из воды спасателям ЗПСО №7 помогли очевидцы случившегося.

Как выяснилось, мужчина отдыхал на берегу водоема, не оборудованного для купания. Он решил искупаться, отплыл и в десяти метрах от берега исчез из виду.